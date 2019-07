JP Morgan Exchange-Traded – JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan: Eine Gewinnchance?

Per 19.07.2019 wird für die Aktie JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan am Heimatmarkt Cboe BZX der Kurs von 26.7 MXN angezeigt.

JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan von 26,7 MXN ist mit +8.67 Prozent Entfernung vom GD200 (24,57 MXN) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 25,8 MXN auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3.49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der JP Morgan Exchange-Traded - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.