JP Morgan Chinese IT: Was könnte passieren?

Für die Aktie JP Morgan Chinese IT wird am 06.07.2020, 20:40 Uhr, ein Kurs von 479 GBP geführt.

Unser Analystenteam hat JP Morgan Chinese IT auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die JP Morgan Chinese IT-Aktie hat einen Wert von 22,22. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (20,25). Auch hier ist JP Morgan Chinese IT überverkauft (Wert: 20,25), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für JP Morgan Chinese IT.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben JP Morgan Chinese IT auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um JP Morgan Chinese IT in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass JP Morgan Chinese IT hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der JP Morgan Chinese IT beläuft sich mittlerweile auf 353,37 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 479 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +35,55 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 407,35 GBP. Somit ist die Aktie mit +17,59 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".