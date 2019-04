JPMorgan weiter auf Erfolgskurs - Mehr als neun Milliarden Dollar Quartalsgewinn

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die größte US-Bank JPMorgan eilt weiter von Rekord zu Rekord.



Alleine in den ersten drei Monaten des Jahres verdiente die Bank mehr als neun Milliarden Dollar. Der Überschuss sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr trotz einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle um fünf Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar (8,1 Mrd Euro) geklettert, teilte die Bank am Freitag mit.

JPMorgan profitierte einmal mehr von der breiten Aufstellung - so konnte die Bank zum Jahresauftakt das dieses Mal schwächere Ergebnis im Investmentbanking durch ein deutliches Plus im Geschäft mit Privatkunden ausgleichen. Die Erträge im operativen Geschäft legten um fünf Prozent auf fast 30 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen sowohl beim Gewinn als auch bei den Erträgen. Die Aktie der mit 345 Milliarden Dollar bewerteten Bank legte nach Bekanntgabe der Zahlen vorbörslich zu./zb/mis