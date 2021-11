JPMorgan Funds – China A (dist) USD: Macht jetzt ein Investment Sinn?

Analysten nutzen gerne das 52 Wochentief als technisches Mittel in der Analyse eines Anlageprodukts. Der Fond erreichte am 06. Oktober 2021 ein neues 52 Wochentief mit einem Kurswert von 100,89 Euro. In den letzten 30 Tagen, sprich seit dem Kurstief, stieg der Kurs um 7,10 Prozent. 30 Tage konnten die Anteilseigner von JPMorgan Funds – China A (dist) USD nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



