JPMorgan: FuelCell Energy herabgestuft!

Das Wasserstoff-Energieunternehmen Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) ist sowohl ein First Mover als auch ein Fast Mover im Bereich der Wasserstoff-Brennstoffzellen. Die Aktie wird zu einem “steilen Preis” gehandelt, so JPMorgan.

Der Plug Power-Analyst

Paul Coster hat die Coverage von Plug Power mit einem Neutral-Rating und einem Kursziel von $60 aufgenommen.

Die Plug Power-These

Plug Power ist ein früher Akteur in der 200-Milliarden-Dollar-Elektrifizierung des Transport- und



