JPMorgan Chase: Neue Konkurrenz für PayPal?

Die größte US-amerikanische Bank JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM) betritt den Fintech-Ring, der von Akteuren wie Square Inc (NYSE:SQ), PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) und Fiserv Inc (NASDAQ:FISV) dominiert wird, mit einem Service für Kleinunternehmer, berichtet CNBC.

Was geschah

JPMorgan führt einen schnell finanzierenden Fintech-Dienst in Verbindung mit einem Girokonto namens QuickAccept ein, der es Unternehmen ermöglichen wird, Kartenzahlungen nahtlos über eine mobile Anwendung oder ein kontaktloses Kartenlesegerät entgegenzunehmen.



