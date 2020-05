JPMorgan Chase: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Für die Aktie JPMorgan Chase aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wird an der heimatlichen Börse New York am 23.05.2020, 18:41 Uhr, ein Kurs von 89.47 USD geführt.

Unsere Analysten haben JPMorgan Chase nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,63 liegt JPMorgan Chase unter dem Branchendurchschnitt (45 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 21,33 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der JPMorgan Chase-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 117,57 USD mit dem aktuellen Kurs (89,47 USD), ergibt sich eine Abweichung von -23,9 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (91,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der JPMorgan Chase-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für JPMorgan Chase beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,96 Prozent und liegt mit 1,37 Prozent über dem Mittelwert (2,59) für diese Aktie. JPMorgan Chase bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.