JPMorgan Chase: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der JPMorgan Chase-Kurs wird am 31.07.2019, 06:51 Uhr an der Heimatbörse New York mit 115.59 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses JPMorgan Chase auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für JPMorgan Chase liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für JPMorgan Chase aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 123,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (115,59 USD) könnte die Aktie damit um 7,06 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die JPMorgan Chase-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: JPMorgan Chase schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,75 % und somit 0,05 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,8 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für JPMorgan Chase in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für JPMorgan Chase haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. JPMorgan Chase bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.