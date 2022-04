JPMorgan Chase Aktie: So viel wird der Russland-Ukraine-Krieg kosten!

In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre am Montag erklärte JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) CEO Jamie Dimon, dass der anhaltende Russland-Ukraine-Krieg zu einem erheblichen finanziellen Verlust für die Bank führen wird.

Was geschah

In dem Brief sagte Dimon den Aktionären: "Wir sind nicht besorgt über unser direktes Engagement in Russland, obwohl wir im Laufe der Zeit immer noch etwa 1 Milliarde Dollar verlieren könnten."



