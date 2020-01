JPMorgan Chase Aktie: Neue Zahlen sind da!

JPMorgan Chase & Co (kurz „JPMorgan Chase”) war relative schnell: Denn bereits am Dienstag präsentierte das US-Bankhaus die Zahlen für das 4. Quartal 2019. Und die konnten sich wirklich sehen lassen. In dem Quartal schaffte es JPMorgan Chase, einen Netto-Gewinn von sage und schreibe 8,52 Mrd. Dollar zu erzielen. So ein Gewinn – in einem einzigen Quartal! Das war ein Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung