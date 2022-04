JPMorgan Chase-Aktie: Geringer Gewinn für das erste Quartal!

Gewinn des ersten Quartals Die US-Investmentbank JPMorgan Chase & Co. (JPM) hat am Mittwoch einen geringeren Gewinn für das erste Quartal gemeldet, was vor allem auf eine Nettoaufstockung der Kreditreserven von 902 Millionen Dollar gegenüber einer Nettoauflösung von 5,2 Milliarden Dollar im Vorjahr zurückzuführen ist. Der Nettogewinn des Unternehmens im ersten Quartal belief sich auf 8,28 Mrd. $ oder 2,63… Hier weiterlesen