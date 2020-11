JPMorgan Chase Aktie: CEO’s Meinung über Bitcoin!

Die Ansicht von JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) CEO Jamie Dimon gegen Bitcoin ist weithin bekannt. Der CEO wiederholte dies auf dem DealBook-Gipfel der New York Times am Mittwoch, indem er sagte, die Kryptowährung sei “einfach nicht mein Ding”, berichtete Yahoo!

Was passierte

Dimon war in der Vergangenheit ein lautstarker Kritiker von Bitcoin aufgrund seiner dezentralisierten Natur und der fehlenden Vorschriften.



zur Originalmeldung