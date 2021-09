JPMorgan-Aktie: Dringt in lukrativen Sektor des digitalen Zahlungsverkehrs ein!

(NYSE:JPM) hat eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von fast 75 % an der von der Volkswagen Payments S.A. betriebenen Zahlungsplattform Volkswagen Financial Services(OTC:VLKAF) (OTC:VWAGY) unterzeichnet. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen. Volkswagen Payments S.A. betreibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!