JPMorgan-Aktie: Bitcoin statt Gold!

Die US-amerikanische GroßbankJ.P. Morgan Chase & Co.(NYSE:JPM) erklärte in einer Mitteilung an ihre Kunden, dass sie Bitcoin(CRYPTO: BTC) als Ersatz für Gold als Finanzanlage sieht.

Was geschah

Einem Bericht von Fortune vom Freitag zufolge hieß es in einer Notiz von JPMorgan vom Donnerstag, dass “institutionelle Anleger anscheinend zu Bitcoin zurückkehren, weil sie ihn vielleicht als besseren Inflationsschutz als Gold ansehen”.

Obwohl der Bitcoin von