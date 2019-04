JOM zeigt erstmals Influencer-Video im Werbefernsehen / JOM überschreitet zusammen mit den Kunden Zapf Creation und MGA Entertainment die Grenze zwischen TV- und Influencer Marketing

Hamburg (ots) - Die inhabergeführte Mediaagenturgruppe JOM strahltab dem 1. April erstmals ein Video der Influencerin "Mamiseelen" imTV aus. Hierbei handelt es sich um einen 30-Sekunden-Spot(https://youtu.be/7eYeokPtv0w) mit verschiedenenSpielzeugempfehlungen der YouTube-Video-Vloggerin. Der Spot wird beiRTL II, Sky und diversen zielgruppenaffinen Sendern ausgestrahlt.Zielgruppe sind Mütter mit Kindern bis 13 Jahre.Gerade in der jungen Zielgruppe haben Empfehlungen von Influencernteilweise eine höhere Bedeutung als klassische Werbung. Daher ist esaus Sicht von JOM der nächste logische Schritt, dass dieser Effektmit dem Influencer-TV-Ansatz auf authentische Art und Weiseaufgegriffen und so eine Art Grenze zwischen TV- und InfluencerMarketing überschritten wird.Stilmix mit "Influencer TV""Wir wollen das TV-Publikum mit einem YouTube-Star überraschen:Die, die Nancy schon kennen, werden sich freuen, sie auf einem neuenKanal wiederzusehen und die anderen werden durch das charmanteHomevideo-Format im Vlog-Stil neugierig", erklärt JOM GeschäftsführerDigital Sai-Man Tsui den TV-Influencer-Ansatz.Mittels "Influencer TV" verbindet JOM die konzentrierte Reichweitedes Werbefernsehens mit der hohen Publikumsnähe der beliebtenYouTuberin. Nancy lebt mit ihrer Familie in Hamburg und hat einebeachtliche Fangemeinde: auf YouTube und Instagram verfolgen 562.000Abonnenten bzw. 312.000 Follower ihre Geschichten rund um ihre dreiKinder und das turbulente Familienleben.Eine gleichzeitig gelaunchte Microsite wird Interessenten alsAnlaufstelle dienen: Über www.mamify.de sind die Produkte mit wenigenKlicks über diverse Shops bestellbar."Wir verstehen 'Influencer TV' als eine Art hybriden Ansatz, inwelchem wir die Authentizität von Influencer Marketing mit derReichweite von TV verbinden und zusätzlich auch noch für einendirekten Abverkauf sorgen", ergänzt JOM Geschäftsführer HenningEhlert.Alle messbaren Daten werden gesammelt und analysiert. ErsteInsights werden voraussichtlich am Stand von JOM auf den OnlineMarketing Rockstars am 7. und 8. Mai in Hamburg zu erfahren sein.Über die JOM GroupJOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchsteBudgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einerkonsequent auf Performance-Marketing spezialisierten Digitalagentur.JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt inDeutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig undfokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Miteinem Billing-Volumen von rund 288 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 5der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt fürdas Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied derOMG und des BVDW.Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- undOffline-Medien, Performance-Marketing,Content-/Social-Media-Marketing, Online-Kreation, Regionalmarketingsowie als Basis jede Form von strategischer Planung.JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlichfundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nurJOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jedeindividuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbarenKommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriertauch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß annachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.Pressekontakt:Volker NeumannAm Kaiserkai 1020457 Hamburgvolker.neumann@jom-group.com+49 40/ 2 78 22-1 08www.jom-group.comOriginal-Content von: JOM Jäschke Operational Media GmbH, übermittelt durch news aktuell