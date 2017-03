JOM sichert sich den Mediaetat für das neue MHK-Onlineportal MHK Kueche.de

Hamburg (ots) - Die Hamburger Agenturgruppe JOM betreut künftigdie MHK Group in den Bereichen Mediastrategie, -Planung und -Einkauf.Speziell geht es um die Kommunikation des neuen Onlineportals "MHKKueche.de", das unter der prominenten Domain www.kueche.de ab April2017 zu erreichen sein wird. Der Auftragsvergabe ist ein Pitchvorausgegangen. Der Kampagnenstart ist für Mai 2017 vorgesehen.Aufgabe und Ziel wird es sein, durch diverse Online- undklassische Aktivitäten die Bekanntheit der Plattform schnellaufzubauen und relevanten, qualifizierten Traffic auf die Seite zubringen. Dabei soll sich MHK Kueche.de als die erste Anlaufstelle imInternet etablieren, wenn es um die Informationsbeschaffung undOnline-Beratung für den Kauf einer Küche geht. Über das Portal unddem angeschlossenen Service-Center können sich Kücheninteressentenvollumfänglich zum Thema Küche informieren und einen Beratungsterminmit einem der über 1.000 Fachgeschäften der MHK Group vereinbaren.Damit schließt die MHK Group die Lücke zwischen Online und Offlineund führt dem angeschlossenen Fachhandel qualifizierte Leads zu. DerMediamix besteht vor allem aus Print-, Online- und Mobile-Maßnahmen."Die Anschaffung einer Küche ist komplex und teuer. Das Internetist meist die erste Quelle zur Inspiration und Information desInteressenten - oft zeitlich weit vor dem eigentlichen Kaufprozess.MHK mit seinem enormen Qualitätsanspruch in Beratung und Produktsowie der starken regionalen Handelsstruktur geht mit dem Portalgenau den richtigen Weg, indem es die Kundenbedürfnisse von Anfang anvollumfänglich bedient. Ziele aus unserer Sicht werden sein, mitunseren Aktivitäten die Marke MHK stärker beim Endkunden präsent zumachen sowie MHK Kueche.de zeitnah als das Online-Informationsportalzu etablieren. Dabei werden wir in der Online-Kommunikation vor allemversuchen, den potenziellen Kunden durch Performance-Maßnahmen undintelligentem Targeting in der Bedarfssituation mit dem Angebot derMHK zu konfrontieren." so Henning Ehlert, Geschäftsführer der JOMGroup.Ralf Reinemann, Geschäftsführer der MHK-Tochtergesellschaftinfo-text: "Das neue Onlineportal ist ein strategischer Meilensteinfür den ganzen MHK-Verbund und wird in der Phase derKüchenkaufvorbereitung für den Kunden ein zentraler Anlaufpunkt zurqualitativen Informationsbeschaffung sein. JOM hat uns von denmediastrategischen Überlegungen überzeugt, dass wir mit unserenKommunikationsmaßnahmen über intelligente Targetingmöglichkeitenprimär Kunden mit einem entsprechenden Bedarf ansprechen. Zudemfreuen wir uns, mit Herrn Ehlert und seinem Team einen so engagiertenAgenturpartner mit einer hohen, ausgewiesenen Online- undHandelsexpertise gefunden zu haben."Die MHK Group mit Sitz in Dreieich bei Frankfurt ist Europasführende Gemeinschaft für den qualifizierten, mittelständischenKüchen- und Möbelhandel.1980 wurde die MHK Group AG als Einkaufsverband gegründet. Unterder Leitung des Vorstandsvorsitzenden Hans Strothoff ist sie heuteeine leistungsfähige Dienstleistungs- und Marketinggemeinschaft mitüber 2.300 Fachgeschäften in ganz Europa. In ihrem Kernsegment - derKüchenbranche - vereint die MHK Group so viele mittelständischeKüchenfachhandelspartner wie kein anderer Verbund. Der Handelsumsatzstieg 2015 auf 4,509 Mrd. Euro, was einem Plus von 12,1 Prozent imVergleich zum Vorjahr (4,021 Mrd. Euro) entspricht. Das OnlineportalMHK Kueche.de ist Teil der neuen, in 2015 vorgestellten,Onlinestrategie des Unternehmens.Über JOM:JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchsteBudgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einerkonsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur.JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt inDeutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig undfokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Miteinem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt fürdas Feld der Performance-Marketing-Agenturen.JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- undOffline-Medien, Performance-Marketing,Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations,Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form vonstrategischer Planung.JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlichfundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nurJOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jedeindividuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbarenKommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriertauch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß annachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.Pressekontakt:Pressekontakt JOM Group:Torsten HunsickerTel: 040-27822-0Email: torsten.hunsicker@jom-group.comWeb: http://www.jom-group.comOriginal-Content von: JOM J?schke Operational Media GmbH, übermittelt durch news aktuell