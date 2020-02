JOM Group sichert sich Mediaetat von Loacker

Hamburg (ots) - Die JOM Group, Agentur für hybride Marketingkommunikation, hatsich den deutschen Mediaetat des italienischen Süßwarenherstellers Loackergesichert. Operativ wird der Kunde vom neuen Standort der JOM Group in Münchenbetreut. Der Etatvergabe ging ein mehrstufiger Pitch-Prozess voraus. DasBrutto-Mediabudget bewegt sich im mittleren einstelligen Millionenbereich.Seit 1925 steht der Name Loacker für leicht bekömmlichen und natürlichen Genuss,höchste Qualität und die Liebe zur Natur - vereint in köstlichen Waffel- undSchokoladenspezialitäten. Aus dem Nachnamen des Gründers wurde innerhalb derletzten 90 Jahre eine international bekannte Marke, die in über 100 Ländernbegehrt ist. Jedes Jahr produziert und verpackt das Unternehmen ca. 750Millionen Einheiten an Waffel- und Schokoladenspezialitäten, die täglich in dieganze Welt geliefert werden. Der Hauptmarkt ist nach wie vor Italien, wo Loackerseit jeher auf dem Waffelmarkt führend ist.Auch auf dem deutschen Markt ist Loacker bereits seit über 10 Jahren aktiv. Nunsoll die Marke hierzulande stärker aufgebaut und das Geschäft vorangetriebenwerden. Hierfür startet JOM ab Mitte des Jahres gemeinsam mit Loacker eineBewegtbild-Kampagne, die sowohl im klassischen TV, als auch auf non-linearen unddamit digitalen Kanälen zu sehen sein wird. Sie zahlt unmittelbar auf diePositionierung Loackers "Genuss aus Südtirol" ein.Mohammed Bahlaouane, Brand Manager der Loacker Deutschland GmbH: "Wir werden diespontane Präsenz der Marke bei den Verbrauchern konsequent weiter ausbauen. Dazubrauchen wir einen Partner mit FMCG Know-how, der kanalübergreifend plant und amEnde in wertschöpfungsrelevanten Dimensionen denkt. Mediaseitig ist uns klar: TVallein wird heute und in Zukunft nicht reichen. Hinsichtlich all dieserÜberlegungen hat uns JOM im Rahmen der Ausschreibung überzeugt.""Loacker befindet sich in einer sehr interessanten Nische des Süßwarenmarktes.Wir freuen uns auf die Herausforderung, mit einer clever ausgesteuertenBewegtbild-Strategie neue Impulse für die Marke zu setzen, um dieMarkenbekanntheit in Deutschland zu erhöhen", so Benjamin Gröning, ManagingDirector JOM Group. "Letztendlich gilt es, die Maßnahmen bis auf Store-Ebeneauszusteuern, um die Rotation im Handel zu steigern. Hier werden wir mitdigitalen Maßnahmen auch sehr punktuell regional agieren", ergänzt NadjaVernimb, ebenfalls Managing Director der JOM Group.Über die JOM GroupJOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienzpositionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent aufPerformancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von MichaelJäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM istinhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreichund Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 325 Mio. EUR gehört JOM zu denTop 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für dasFeld der Performance-Marketing-Agenturen.JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien,Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing,Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basisjede Form von strategischer Planung.JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzipder Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung.Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombinationaus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereichintegriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß annachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.Pressekontakt:Volker NeumannTel: 040-27822-0Email: volker.neumann@jom-group.comWeb: http://www.jom-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137516/4518742OTS: JOM GroupOriginal-Content von: JOM Group, übermittelt durch news aktuell