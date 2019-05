JOMOO schließt sich Privatunternehmen aus Quanzhou an, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Deutschland ausloten

München (ots/PRNewswire) - Am 27. Mai ist eine Delegation,bestehend aus lokalen Regierungsvertretern undUnternehmensrepräsentanten der südostchinesischen Stadt Quanzhou(Provinz Fujian) zu einem zweitägigen Besuch in der wichtigendeutschen Industriestadt München eingetroffen. Die Delegation möchteden florierenden Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen denbeiden Standorten neuen Schwung verleihen, und den Unternehmenweitere Möglichkeiten bieten, die beiderseitigen Vorteile zu erhaltenund auszubauen und die Zusammenarbeit zu verbessern.Im Rahmen einer am gleichen Tag stattfindendenWirtschaftsförderungsveranstaltung gaben der Bürgermeister vonQuanzhou, Wang Yongli, sowie örtliche Vertreter desHandelsministeriums und Repräsentanten von Unternehmen, zu denen auchJOMOO zählte, einen Überblick zu Quanzhou. Die in Bezug auf BIPgrößte Stadt der Provinz Fujian weist eine starkeEntwicklungsdynamik, ein enormes Entwicklungspotenzial und ein gutesGeschäfts- und Investitionsumfeld auf. Vor Ort anwesend warenVertreter von rund 30 deutschen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden.Pei Yonggui, Konsul des Chinesischen Generalkonsulats in München,nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.In München hat Quanzhou bereits Partnerschaften mit Unternehmen invielen Bereichen wie Sensorik, Sanitärkeramik, Maschinen und saubereEnergie aufgebaut. Dieses Mal hatte die Delegation aus Quanzhou mehrals 60 Investitionsprojekte aus den Bereichen Informationstechnologieder neuen Generation und Maschinenbau im Gepäck, um eine breiterangelegte Zusammenarbeit mit Deutschland auszuloten. Eines der fürQuanzhou repräsentativen Unternehmen und gutes Beispiel für diekontinuierliche Förderung der Globalisierung im In- und Ausland istJOMOO. Das vor 29 Jahren gegründete Unternehmen hat sich von einemkleinen Start-up zu einem umfassenden Hersteller von integriertenKüchen- und Badprodukten entwickelt, der die gesamteWertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung, Produktion,Vertrieb und Dienstleistungen abdeckt, wie der Vorstandsvorsitzendedes Unternehmens Lin Xiaofa erläuterte.JOMOO verkauft seine Produkte in 80 Ländern und Regionen auf derganzen Welt, mit einem kumulierten Gesamtabsatz von mehr als 1Milliarde Stück. Das Unternehmen bringt sich aktiv in die Entwicklungder "Belt and Road"-Initiative ein und hat eine intensiveZusammenarbeit mit 32 Ländern der Region mit 8 im Auslandangesiedelten F&E- und Innovationszentren aufgebaut. JOMOO verstehtsich als Vorreiter bei der globalen, alles umfassendenPersonalisierung des häuslichen Umfelds und will bis 2025 einenUmsatz von 100 Milliarden Yuan erzielen.JOMOO, das sich seit zwei Jahren in Deutschland engagiert, hateine Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen wie Siemensaufgebaut, die sich nicht nur auf die Absatzsteigerung seinerProdukte auf dem europäischen Markt, sondern auch auf den Aufbaueiner eigenen Marke und die Schaffung von guten industriellen undökologischen Rahmenbedingungen konzentriert, erklärte Lin, und sagteergänzend, das Unternehmen strebe eine langfristigeWin-Win-Partnerschaft durch strategische Zusammenarbeit mit deutschenUnternehmen an. JOMOO hat aktiv zum Zufluss ausländischerInvestitionen in Quanzhou beigetragen, da während des Besuchs einJoint Venture-Projekt mit einem weiteren deutschen Unternehmen, demMaschinen- und Anlagenbau-Bereich des Dorst-Konzerns, über eineumfassende Kooperation in den Feldern technisches Design,Markenaufbau und Fertigung in Quanzhou unterzeichnet werden konnte.Pressekontakt:Frau CuiTel: +86-10-63074558Original-Content von: JOMOO, übermittelt durch news aktuell