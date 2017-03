Tokio (ots/PRNewswire) - Die Japan National Tourism Organization(JNTO) hat eine neue Website für Incentives in Japan live geschaltet,auf der Informationen zu Incentives im Land bereitgestellt werden.Diese Website wird in der Website Japan MEETINGS & INCENTIVES vonJNTO gehostet, die MICE (Meetings, Incentives, Conventions,Exhibitions/Events) fördert.(Bild: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201703169999/?images)Nähere Informationen unter: http://japanmeetings.org/incentives/Die Incentives-Website enthält eine Seite mit dem Titel "ExclusiveExperience" (Exklusive Erlebnisse), wo eine große Bandbreite anBesucheraktivitäten in Japan vorgestellt werden, sowie die Seiten"Case Studies" (Fallbeispiele) und "Model Courses" (Beispielrouten),wo spezielle Incentives in Japan angepriesen werden. Außerdem werdenim Abschnitt "Support Services" (Hilfe & Unterstützung)MICE-Unterstützungsprogramme vorgestellt, die in mehreren Gegendenvon Japan angeboten werden und nützliche Informationen für Vertretervon Unternehmen und Organisationen aus aller Welt bereitstellen.Die Inhalte der Incentives-Website sind in vier Sprachenverfügbar: Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionellesChinesisch und Koreanisch. Das Sprachenangebot soll helfen, Japan alsMICE-Standort attraktiver zu machen.Pressekontakt:Shinji ShiotaJapan National Tourism Organization (JNTO)Tel.: +81-3-6691-4852E-Mail: convention@jnto.go.jp (Hauptsitz)(Europa) Margaret Mann: margaret@jnto.co.uk(Amerika) Meagan McTaggart: meagan@jntonyc.org(Südostasien) Susan Maria Ong: susan_ong@jnto.org.sg(Korea) Young Hong Im: im@jnto.or.kr / Doh Won Yun: dwyun@jnto.or.kr.Original-Content von: Japan National Tourism Organization, übermittelt durch news aktuell