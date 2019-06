JNA Awards geben Preistäger für 2019 bekannt

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die renommierten JNA Awards, die vonInforma Markets ausgerichtet werden, gaben zum achten Mal die mitSpannung erwartete Liste der Preisträger in elf Kategorien bekannt.Lesen Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8565351-jna-awards-2019-honoureesDie Jury arbeitete im vergangenen Monat besonders intensiv; ihreAufgabe wird von Jahr zu Jahr immer schwieriger. Für 2019 wurden fast100 hochwertige Beiträge aus 15 Ländern und Regionen eingereicht.Letitia Chow, Vorsitzende der JNA Awards und Direktorin fürBusiness Development - Jewellery Group bei Informa Markets, meintedazu: "Von den insgesamt 39 Unternehmen, die in die engere Wahlkamen, sind fast die Hälfte von ihnen Neueinsteiger, was auf einwachsendes Interesse bei Qualitätsunternehmen hinweist, die dieBedeutung dieser Plattform erkennen. Außerdem haben wir eineRekordanzahl an Bewerbungen aus Thailand erhalten, die gemeinsam mitIndien und Honkong auf Rang zwei liegen. Dies stellt die Bedeutungdieses Markts hervor, der bisher eher bescheiden mit seinenLeistungen umgegangen ist."Die unabhängige Jury 2019 setzt sich aus folgendenBranchenexperten zusammen: James Courage, ehemaliger Chief ExecutiveOfficer von Platinum Guild International (PGI) und ehemaligerVorsitzender des Responsible Jewellery Council (RJC), Albert Cheng,ehemaliger Managing Director des World Gold Council (WGC) fürFernost, Lin Qiang, Präsident und Managing Director der ShanghaiDiamond Exchange (SDE), Nirupa Bhatt, Managing Director desGemological Institute of America (GIA) für Indien und Nahost,Yasukazu Suwa, Chairman von Suwa & Son, Inc.und Mark Lee,Forschungsdirektor des Asia Pacific Institute for Strategy (APIFS).Courage sagte: "Die Qualität der diesjährigen Beiträge sowie dieVielfalt in Bezug auf Größe, Art und Herkunft sind bemerkenswert.Trotz aller Herausforderungen stellte die Branche durch dieseBeiträge ihre Fokussierung und Entschlossenheit, wenn es umInvestitionen in Innovation, Betriebssysteme und Verbraucherforschunggeht, unter Beweis."Cheng fügte hinzu: "Wie in den letzten sieben Jahren erwies sich"Industry Innovation of the Year" als die beliebteste Kategorie. DiePreisträger in der Kategorie "Young Entrepreneur Honourees" - derenQualifikation, Professionalität und Innovationskraft sich in ihrenherausragenden Geschäftsergebnissen widerspiegeln - sind ebensobeeindruckend."Lin bemerkte: "Es ist erstaunlich und inspirierend, dass fast 100Bewerbungen eingegangen sind, von denen mehr als die Hälfte vonErstbewerbern stammen. Die Bedeutung und die Glaubwürdigkeit der JNAAwards steht außer Frage. Es wird für alle Beteiligten einebereichernde Erfahrung sein.""Seit 2013 bin ich bei der Verleihung der JNA Awards dabei undkonnte feststellen, dass der Auswahlprozess immer schwieriger wird,da die Beiträge Jahr für Jahr neue Höchstleistungen erreichen und dieExzellenzgrenzen überschreiten", so Bhat.Suwa erklärte: "Die Bewerber für die JNA Awards variieren von sehrgroßen bis hin zu kleinen Unternehmen. Mir war stets daran gelegen,sie nach ihrer Zielsetzung und mit Blick auf ihren langfristigenNutzen für die Menschen zu beurteilen, unabhängig von der Größe desUnternehmens."Lee fügte weiter hinzu: "Die JNA Awards verstärken auch weiterhinihre Rolle als eine hervorragende Plattform, mithilfe derer dieFortschritte und Erfolge der Branche präsentiert werden. DieBeiträge, insbesondere in den Bereichen Innovation und Marketing,sind wirklich beeindruckend."Pressekontakt:JNA Awards MarketingInforma Markets+852 2516 2184marketing@jnaawards.comOriginal-Content von: JNA, übermittelt durch news aktuell