JNA Awards 2020 erhält nachdrückliche Unterstützung von Branchenführern

Headline- und Honoured-Partner erneuern PartnerschaftHongkong (ots/PRNewswire) - JNA Awards gibt, dass auch die neunteAusgabe der JNA Awards im Jahr 2020 wieder von den Headline-PartnernChow Tai Fook Jewellery Group (CTF), Bahrain Institute for Pearls andGemstones (DANAT) und Shanghai Diamond Exchange (SDE) zusammen mitden Honoured-Partnern KGK Group und China Gems & Jade Exchange (CGE)unterstützt wird. Die JNA Awards 2020 Partner Signing Ceremony fandam 17. September statt.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8645751-jna-awards-2020-partners"Chow Tai Fook ist seit neun aufeinanderfolgenden JahrenHeadline-Partner der JNA Awards und teil die Mission der Awards, dieSchmuckindustrie durch die Förderung von Innovation und BestPractices voranzutreiben. Durch die Zusammenarbeit mitMitgesellschaftern werden wir weiterhin darauf hinarbeiten, einenachhaltige Entwicklung für die Schmuckbranche zu begünstigen", sagtKent Wong, Geschäftsführer von CTF.Lin Qiang, Präsident und Geschäftsführer von SDE, bemerkte:"Angesichts der verschiedenen Herausforderungen, mit denen dieBranche heute konfrontiert ist, ist es wichtig, dass die JNA Awardsdie Schmuckbranche weiterhin fördern und für Optimismus im Marktsorgen. Es ist Zeit, dass die Partner der Awards engzusammenarbeiten, um das Programm noch stärker zu unterstützen."Letitia Chow, Vorsitzende der JNA Awards und Director of BusinessDevelopment - Jewellery Group bei Informa Markets, gab Folgendes zuWort: "Die anhaltende Unterstützung unserer Partner ist ein Beweisfür die Bedeutung und den wachsenden Einfluss der JNA Awards in derSchmuckbranche. Zusammen wollen wir die Veranstaltung inklusiver undrelevanter machen sowie die positiven Punkte und Errungenschaften imMarkt aufzeigen.""Um es mit dem berühmten Zitat von Henry Ford zu sagen: Wenn allezusammenarbeiten, kommt der Erfolg von selbst. Es sind ein paar Jahreins Land gezogen, seit KGK die Zusammenarbeit mit den JNA Awardsbegonnen hat. Die bisherige Reise war überwältigend und ich binzuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr ebenso produktiv seinwerden. Durch die Zusammenarbeit können wir von den Besten derBranche profitieren und so einen Beitrag für die Branche leisten",sagt Sanjay Kothari, stellvertretender Vorsitzender der KGK Group.Simon Chan, Mitgründer, Vorstandsmitglied und geschäftsführenderVorsitzender von CGE, fügt dem hinzu: "China Gems & Jade Exchange istextrem stolz darauf, Partner der JNA Awards sein. Ab hier wird CGEweiterhin eng mit den Awards zusammenarbeiten, um die Innovation undEntwicklung in der Edelsteinbranche voranzutreiben - für einglänzendes Vermächtnis in der Zukunft."Die JNA Awards wurden erstmals 2012 von Informa Markets mit demZiel organisiert, Exzellenz, Best Practices und Innovation in derBranche zu fördern, und gelten als eines der prestigeträchtigsten undrenommierten Awards-Programme im weltweiten Schmuck- undEdelsteinhandel.Die JNA Awards 2019 Ceremony und das Gala Dinner fanden am 17.September mit 16 Ausgezeichneten in 11 Kategorien statt und wurde vonüber 500 Branchenführern und Eliten besucht.Pressekontakt:JNA Awards MarketingInforma Markets+852 2516-2184marketing@jnaawards.comOriginal-Content von: JNA Awards, übermittelt durch news aktuell