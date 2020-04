JM Smucker: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Per 07.04.2020, 03:25 Uhr wird für die Aktie JM Smucker am Heimatmarkt New York der Kurs von 115.27 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat JM Smucker auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die JM Smucker-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für JM Smucker aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 113,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (112,33 USD) ausgehend um 1,19 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält JM Smucker von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen JM Smucker. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist JM Smucker mit einem Wert von 12,82 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,56 , womit sich ein Abstand von 62 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.