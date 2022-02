JM Smucker Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Am 26.02.2022, 05:44 Uhr notiert die Aktie J M Smucker an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 137.27 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für J M Smucker haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,77 Prozent und liegt damit 0,37 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,39). Die J M Smucker-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt J M Smucker damit 9,83 Prozent über dem Durchschnitt (19,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 14,24 Prozent. J M Smucker liegt aktuell 14,91 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der J M Smucker wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 7 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für J M Smucker aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Das Kursziel für die Aktie der J M Smucker liegt im Mittel wiederum bei 135,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 137,27 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,11 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der J M Smucker insgesamt die Einschätzung "Hold".