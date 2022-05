JM Smucker Aktie: Kaum zu glauben!

Der J M Smucker-Kurs wird am 09.05.2022, 23:15 Uhr an der Heimatbörse New York mit 140.84 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir J M Smucker auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der J M Smucker als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 9 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu J M Smucker vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 133,2 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,42 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 140,84 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: J M Smucker erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 13,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,21 Prozent im Branchenvergleich für J M Smucker bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,58 Prozent im letzten Jahr. J M Smucker lag 12,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,89 Prozent und liegt damit 0,49 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 2,4). Die J M Smucker-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.