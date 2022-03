JM Smucker Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Am 07.03.2022, 16:08 Uhr notiert die Aktie J M Smucker an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 134.74 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir J M Smucker einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob J M Smucker jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die J M Smucker derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 130,66 USD, womit der Kurs der Aktie (133,78 USD) um +2,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 137,94 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,02 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für die J M Smucker sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 9 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das J M Smucker-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die J M Smucker. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 135,78 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 1,49 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 133,78 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Dividende: J M Smucker hat mit einer Dividendenrendite von 2,88 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.39%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt +0,49. Aufgrund dieser Konstellation erhält die J M Smucker-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.