JLL Europäische Büroimmobilienuhr 3. Quartal 2018 - Business as usual: die europäischen Bürovermietungsmärkte bleiben in der Erfolgsspur

Frankfurt (ots) - Der gewichtete europäische Büro-Mietpreisindexvon JLL steigt im 3. Quartal 2018 gegenüber den vorangegangen dreiMonaten um 2,4%Damit liegt der jährliche Mietpreiszuwachs in Europa mit einemPlus von 6,0% weiterhin deutlich über dem 5-und 10-Jahresdurchschnitt- Für das Gesamtjahr 2018 wird ein Mietpreiswachstum von 3,4 %erwartetDer europäische Büroflächen-Umsatz erreicht im 3. Quartal 2018 3,3Mio. m², ein Zuwachs von 4% gegenüber dem Vergleichszeitraum desVorjahres - das Dreivierteljahresvolumen liegt damit bei 9,77 Mio. m²Europäische Büro-Leerstandsquote geht weiter zurück: im 3. Quartal2018 um 30 Basispunkte auf 6,5% - erneut niedrigster Stand seit 2002Europäische BüronutzermärktePolitische Spannungen und wirtschaftliche Unwägbarkeiten wie derHandelskonflikt zwischen den USA und China haben dieWachstumsaussichten in Europa leicht abgeschwächt. Für Deutschlandund Frankreich prognostiziert Oxford Economics im Oktober einenWachstumsrückgang: auf 1,8% bzw. 1,6 % in diesem Jahr und für 2019auf 1,6 % bzw. 1,7%. Gemessen an den Wachstumsraten der letztenDekade, in Deutschland zwischen minus 5,6% und 3,9 % und inFrankreich zwischen minus 2,8% und 2,3%, bewegen sich solcheWachstumszahlen aber in einem durchaus soliden Rahmen. Der Motorläuft noch, wenn auch mit weniger PS. In Großbritannien befinden sichdie Brexit-Verhandlungen mit der EU in der finalen Phase, Differenzenin der Regierungspartei und die damit einhergehenden Unsicherheitenhinterlassen inzwischen Spuren auf die wirtschaftlichen Aussichtenfür das Vereinigte Königreich: Zwar wuchs die britische Wirtschaft imzweiten Quartal kräftiger als die der Euro-Zone, insgesamt gehtOxford Economics aber in 2018 nur von einem BIP-Wachstum von 1,3%aus, für 2019 von 1,5%.Die europäischen Büro-Immobilienmärkte bleiben von politischen undwirtschaftlichen Unsicherheiten unbeeindruckt. Die kurz- undmittelfristigen Aussichten für den europäischen Büroflächenmarkt sinderfreulich. Nicht zuletzt angesichts der weiterhin sinkendenArbeitslosigkeit und steigenden Beschäftigtenzahlen in der Regionrechnet JLL 2018 mit einer anhaltend soliden Nachfrage nachBüroflächen und einem jährlichen Mietpreiswachstum deutlich über dem10-Jahres-Durchschnitt (0,6%).Mehr Städte mit MietpreisanstiegDer gewichtete europäische Mietpreisindex von JLL* ist im 3.Quartal 2018 gegenüber dem vorangegangenen Quartal um 2,4% gestiegen.15 der 24 Index-Städte verzeichneten dabei ein Mietpreiswachstum (Q2: 10 Index-städte). Mit 6,0% gegenüber Vorjahr liegt der jährlicheMietpreiszuwachs in Europa weiterhin deutlich über dem 5- bzw.10-Jahres-Durchschnitt von 2,6 bzw. 0,6 %.Im Londoner Teilmarkt West End haben die Spitzenmieten im 3.Quartal um 4,5% (wie auch im Jahresvergleich) zugelegt, ein Hinweisauf die Widerstandsfähigkeit des Nutzermarktes trotz Gegenwinds imweiteren Makro-Umfeld.Unter den 17 im Index vertretenen Märkten in der Eurozone wiesenvor allem die niederländischen Märkte hohe Mietpreissteigerungen im3. Quartal auf. Rotterdam mit 7,1%, gefolgt von Utrecht (+3,9%),Amsterdam (+3,7%) und Den Haag (+2,6%) bewegten sich über demeuropäischen Durchschnittswert. Diese bemerkenswerte Performance derniederländischen Märkte war eine Folge niedrigen Leerstands und einesstarken Wettbewerbs um qualitativ hochwertige Flächen.Überproportionale Quartalszuwächse waren über das Quartal auch fürdie sich spätzyklisch erholenden Städte zu notieren, allen voranBudapest mit 6,7 %, Paris mit einem Plus von 3,8%, Barcelona (+3,1%)und Madrid (+3,0%). Warschau kam auf ein Plus von 2,2%.In sechs der sieben deutschen Immobilienhochburgen legte dieSpitzenmiete im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal zu. NurStuttgart blieb außen vor. Die stärkste Performance war in Köln mit4,5% zu beobachten, gefolgt von Berlin (+3,2%), Hamburg (+1,9%),Düsseldorf (+1,9%), München (+1,3%) sowie Frankfurt (+1,3%). ImJahresvergleich zeigt sich ein Zuwachs zwischen rund 3,8 % inDüsseldorf und Hamburg sowie 12,1 % in Berlin. Der deutliche Anstiegder Mietpreise gilt nicht nur für die Spitzen- sondern auch fürNebenlagen. Da auch hier der Leerstand aufgrund der zunehmendenNachfrage sinkt, die von den zentralen Standorten auf diese Lagenübergeht, bleibt ein Mietpreisanstieg nicht aus. Für Berlinbeispielsweise haben in 14 von 15 Teilmärkten die Spitzenmieten imJahresverlauf angezogen - am stärksten im Teilmarkt Mitte um +40 %.Im Münchener Stadtgebiet ergibt sich ein ähnliches Bild: dort konntenin den ersten neun Monaten für elf von zwölf Teilmärkten steigendeSpitzenmieten registriert werden, besonders stark im Teilmarkt Osten.Hier lag das Plus bei 19 %.Europaweit prognostiziert JLL für die nächsten fünf Jahre einjährliches Büro-Mietpreiswachstum von durchschnittlich 1,9% pro Jahr- dies auf Basis einer relativ robust bleibenden Nachfrage und nurwenig spekulativer Projektentwicklungen.Stärkstes 3. Quartal beim Umsatz überhauptNach einem starken ersten Halbjahr 2018 zeigte die Nachfrage auchim 3. Quartal keinerlei Anzeichen einer Abschwächung. Im Gegenteil:Der europäische Büroflächenumsatz erreichte in den Monaten Juli bisEnde September mit 3,3 Mio. m² ein Rekordergebnis. Das Wachstum lagdabei in Mittel- und Osteuropa (+5% gegenüber Q 3 2017) höher als inWesteuropa (+3%).Europaweit ergibt sich für das Dreivierteljahr einBüroflächenumsatz von 9,77 Mio. m² (+ 5 % gegenüber demVergleichszeitraum in 2017). Für das Gesamtjahr prognostiziert JLLein Umsatzvolumen von 13,2 Mio. m². Damit bliebe 2018 leicht unterdem Rekordniveau des Vorjahres (13,7 Mio. m²), im langjährigenVergleich aber um 18 % höher als der Durchschnitt der Jahre 2008 -2017.In London hatte der Brexit-Gegenwind bislang noch keinesignifikanten Auswirkungen auf die Nutzeraktivitäten. In den erstenneun Monaten 2018 bewegte sich der Umsatz mit 758.000 m² sogar leicht(1%) über dem Vergleichswert 2017. Auf Vorjahresniveau (2017: rund2,6 Mio. m²) erwartet JLL 2018 dank eines dynamischen letztenQuartals das Umsatzvolumen in Paris. Der Rückgang von 18% im 3.Quartal sollte damit eine Momentaufnahme bleiben.Robust bleiben auch die Nutzeraktivitäten in Deutschland. ImDreivierteljahreszeitraum zeigt sich der Büroflächenumsatz in densieben deutschen Büroimmobilienhochburgen auf hohem Niveau,wenngleich er mit 2,8 Mio. m² nicht an das Vorjahresergebnisheranreicht (minus 6 %). Bei längerfristiger Betrachtung wird jedochdie gegenwärtige Nachfragestärke offensichtlich: +11 % im5-Jahresvergleich und +21 % im 10-Jahresvergleich. Ausschlaggebendfür den Umsatzrückgang sind die Einbußen in vier der sieben Märkte:von Hamburg minus 10 %, über Berlin und Köln (jeweils minus 21%) bisStuttgart minus 25 %. Umsatz-Spitzenreiter ist einmal mehr Münchenmit 686.000 m² und dem stärksten Wachstum gegenüber demVorjahreszeitraum (+14 %). Auf Rang zwei mit einem Umsatzvolumen von575.000 m² steht Berlin, das allerdings einen Umsatzrückgang von 21 %zu verzeichnen hat. Frankfurt bleibt mit 10 % im Plusbereich undkommt auf 456.000 m².In Amsterdam, einem der angebotsseitig angespanntesten Märkte, istder Umsatz von Januar bis Ende September 2018 im Jahresvergleich um38% auf 146.000 m² zurückgegangen. Der geringe Leerstand bremst dieAktivität, für potentielle Nutzer rücken daher zunehmend auch andereRandstad-Städte in den Fokus ihrer Flächensuche. Rotterdam etwaverbuchte einen Umsatzzuwachs von über 100% DieProjektentwicklungs-Pipeline wird in Amsterdam die Nachfragelage nurleicht entspannen, der Büroflächenumsatz für 2018 dürfte sich unterdem Vorjahr, aber wieder auf über 300.000 m² einpendeln.Ein starkes 3. Quartal notierten die mittel- und osteuropäischenMärkte, angeführt durch eine erheblich gesteigerte Aktivität inWarschau (+20% gegenüber Q3 2017 und damit einDreivierteljahresumsatz 2018 von 491.000 m²) sowie Prag mit einemPlus von 12% und damit für die ersten neun Monate insgesamt einVolumen von 375.000 m². In der tschechischen Hauptstadt war das fastein Drittel mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Eine ebenfallsbemerkenswerte Performance im 3. Quartal konnten Barcelona (+84%gegenüber Q 3 2017), Mailand (+83%), Stockholm (+48%) und Madrid(+38%) vorweisen. Der starke Anstieg führte zu teilweise deutlichhöheren Umsatzergebnissen im Dreivierteljahr.Rückgang des Leerstands in fast allen Indexstädten -Fertigstellungen können Nachfrage auch in den nächsten Jahren nichtausreichend bedienenDie europäische Büro-Leerstandsquote ist im 3. Quartal 2018 umweitere 30 Basispunkte auf den mit 6,5% niedrigsten Stand seit 2002gesunken. Zwar haben Büro-Fertigstellungen im 3. Quartal zugelegt,die robuste Nachfrage und eine hohe Vorvermietungstätigkeit haltenden Leerstand aber nach wie vor auf niedrigem Niveau. Entsprechendnotierten europaweit im 3. Quartal mit Ausnahme von Dublin (+20Basispunkte auf 8,7%) und Edinburgh (stabil bei 3,5%) alle 24Index-Städte einen Rückgang der Leerstandquote. Die höchstenRückgänge wurden in Rotterdam (-110 Basispunkte auf 13,3%), Frankfurt(-70 Basispunkte auf 6,6%) und Warschau (-60 Basispunkte auf 10,5%)verzeichnet. Die unter den Indexstädten niedrigste Leerstandsquotezeigen mit Berlin (2,7 %) und München (3,0 %) zwei deutsche Städte.Noch niedriger liegt der prozentuale Leerstand in Stuttgart (2,3 %).Die Fertigstellungs-Pipeline in den 24 analysierten Märkten weistim 3. Quartal zwar ein leichtes Plus (+3 %) gegenüber demVergleichszeitraum 2017 auf, 894.000 m² bedeuten aber im Vergleichzum 10-Jahresschnitt noch immer ein um ein Viertel niedrigeresVolumen. Der Löwenanteil neuer Flächen entfiel erneut auf Paris undLondon.Europaweit bleibt es für den Dreivierteljahreszeitraum mit 2,68Mio. m² sogar noch bei einem leichten Rückgang der Fertigstellungen.Für das Gesamtjahr 2018 rechnet JLL mit Fertigstellungen von rund4,5 Mio. m². Steigende Fertigstellungsvolumina von voraussichtlich5,6 Mio. m² bzw. 6,7 Mio. m² in 2019 und 2020 werden in Anbetrachtniedriger Leerstände und geringer spekulativerProjektentwicklungstätigkeit weiter nicht ausreichend für Entspannungauf der Angebotsseite sorgen können.* Der Index umfasst die Städte Amsterdam, Barcelona, Berlin,Brüssel, Budapest, Den Haag, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh,Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Moskau,München, Paris, Prag, Rotterdam, Stockholm, Utrecht und Warschau.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell