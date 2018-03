Wiesbaden (ots) - Im Jahr 1960 schrieb Michael Ende seinenKinderbuchklassiker rund um Jim Knopf und seinen besten Freund Lukas,den Lokomotivführer. Generationen von Kindern erfreuten sich an denAbenteuern der beiden Helden, nicht zuletzt auch durch dieFernsehadaptionen der Augsburger Puppenkiste. Nun hat RegisseurDennis Gansel mit JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER (Start: 29.März) die erste Realverfilmung der Abenteuer des Jungen Jim Knopfverfilmt, der als Baby auf der Insel Lummerland landet und dort auchunter der Obhut des starken Lukas, einem herzensgutenLokomotivführer, aufwächst. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW warbeeindruckt von diesem Ausflug in das Land der Fantasie und schreibtin ihrer Begründung für die Auszeichnung mit dem höchsten Prädikat"besonders wertvoll": "Eindrucksvoll und phantasiereich sind dieBauten sowie die farbenprächtige und detailgenaue Ausstattung.Lobenswert der Verzicht auf überbordende Special Effects à laHollywood. Dafür die liebevolle Konzentration auf alle die bekanntenElemente und Abenteuer, bekannt aus dem Buch. Dennis Ganselinszeniert die Geschichte um Jim Knopf stilsicher und äußerstkindgerecht, was auch der Besetzung der Charaktere und deren Spielbestens entspricht." Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt denFilm für die ganze Familie und Zuschauer ab 7 Jahren, denn: "JimKnopf zeigt uns erneut, dass man die besten Abenteuer mit Freundenerlebt und dass es egal ist, wo man herkommt, man gehört zu denMenschen die einen lieben."Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/jim_knopf_und_lukas_der_lokomotivfuehrer http://www.jugend-filmjury.com/film/jim_knopf_und_lukas_der_lokomotivfuehrerMike hat sich eingeschlossen. Seit Wochen kommt er nicht mehr ausseinem Zimmer heraus, verschließt sich vor der Außenwelt - und vorallem vor seiner Familie. Die steht draußen vor der Tür und bittetMike, wieder ein Teil von ihnen zu sein. Doch je mehr Tage vergehen,desto mehr müssen Mikes Eltern und seine Schwester einsehen, dassMike genau das nicht mehr will. Und sie müssen lernen, ohne ihn zuleben. Isabel Prahl behandelt in ihrem Langfilmdebüt 1000 ARTEN,REGEN ZU BESCHREIBEN (Start: 29. März) das "Hikikomori-Phänomen". Esbezeichnet Menschen, die sich aus dem sozialen Leben völligzurückziehen in die häusliche Isolation. "Subtile Kameraarbeit undausgeklügelter Musikeinsatz produzieren einen elegischen Sog, wie manihn im gegenwärtigen Kino selten findet. Die Schauspieler bekommen indiesem Kontext die Möglichkeit ungewohnter Intensität. Vor allemBjarne Mädel als Vater überzeugt in diesem familiären Horrortrip, derkeinen Ausweg lässt. 1000 ARTEN, REGEN ZU BESCHREIBEN basiert aufeiner ungewöhnlichen Idee, ist originell umgesetzt und künstlerischkonsequent." Dies schreibt die unabhängige FBW-Jury, die den Film mitdem Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/1000_arten_regen_zu_beschreibenMärz 1953. In der UdSSR herrscht Generalsekretär Stalin. Miteiserner Faust. Bis er eines Tages einfach umfällt. Schlaganfall.Mitten in seinem Arbeitszimmer. Als die Mitglieder des Kabinetts ihndort finden, muss schnell eine Lösung gefunden werden. Doch jedereinzelne Minister ist ab sofort mehr damit beschäftigt, seine eigenenSchäfchen ins Trockene zu bringen, als sich um das Wohl desVaterlands zu kümmern. Mit THE DEATH OF STALIN (Start: 29. März)erzählt Armando Iannucci die Geschichte rund um den Tod Stalins undseine politischen "Erben" als bitterböse, schwarzhumorige Satire. DieFBW-Jury vergibt das Prädikat "wertvoll" und lobt in ihrem Gutachtendas "brillante Ensemble" rund um Steve Buscemi, Jason Isaacs undMichael Palin, das den "von wechselnden Allianzen und unerwartetenManövern gekennzeichneten Kampf um die Macht im Kreml und diedahinterstehenden Strukturen mit viel Spielfreude auf die Leinwandbringt." Der Film, so die Jury, "ist mit viel Liebe für Detailsausgestattet und entwirft ein stimmiges, realistisches Zeitbild dersowjetischen Hauptstadt im Jahre 1953. Obwohl die Handlung genauverortet ist, wird der Film über den konkreten Einzelfall hinaus auchzu einem Gleichnis über Formen von Ja-Sagerei und Anpassung inpolitischen Parteien und über den Aufstieg und Fall von Politikern."Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/the_death_of_stalinIn der kommenden Woche: Christian Petzolds TRANSIT und der neueDokumentarfilm der Samdereli-Schwestern, DIE NACHT DER NÄCHTE.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen undSchülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell