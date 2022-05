JIMMY LANCIERT 3-IN-1 NASS-/TROCKENSAUGER HW10 AUF GEEKBUYING UND GEEKMAXI

Berlin (ots/PRNewswire) -Einer ist genug: Reinigen Sie Ihr gesamtes Haus gründlich, mühelos und effizientJIMMY, ein innovativer Hersteller von Haushaltsreinigungsgeräten, bringt am 31. Mai 2022 einen kabellosen 3-in-1-Nass-/Trockensauger auf den Markt - JIMMY Sirius HW10.JIMMY HW10 ist der leistungsstärkste 3-in-1 Handstaubsauger, Bodenstaubsauger und Mopp auf dem MarktJIMMY Sirius HW10 ist ein vielseitiges Gerät. Dieser Staubsauger kann als Wischmopp für die Bodenreinigung, als Stielstaubsauger und als Handstaubsauger verwendet werden. Er ist mit einem bürstenlosen Digitalmotor ausgestattet, der eine Leistung von 400 W und eine Saugkraft von 18 kPa liefert, was stärker ist als bei vielen anderen Nass-/Trockensaugern auf dem Markt.Intelligente Saugeinstellung, für Hartböden und Teppiche gleichermaßen geeignetUm Ihnen die Reinigung des gesamten Hauses zu erleichtern, verfügt der HW10 über einen Automatikmodus, in dem die Saugleistung automatisch an die verschiedenen Bodenarten angepasst werden kann.Während die meisten Nass-/Trockensauger nur eine Bürstenwalze enthalten, ist der HW10 mit 2 Bürstenwalzen ausgestattet, darunter eine Hartboden-Bürstenwalze für die Reinigung von Hartböden und eine einzigartige Teppichbürstenwalze, die mühelos den Staub und Schmutz tief in Ihren Teppichen entfernt. Außerdem ermöglicht der speziell entwickelte Bürstenkopf eine streifenfreie Reinigung entlang von Kanten und in schwer zugänglichen Ecken.Großer OLCD-Bildschirm, Spracherinnerung und Selbstreinigungssystem, machen Sie Ihre Hände frei!Auch der OLCD-Bildschirm mit Sprachausgabe zeichnet die kabellose Reinigungsmaschine aus. Das intelligente Display bietet ein klares und farbenfrohes Bild mit allen Informationen, die Sie in Echtzeit benötigen. Der Sprachassistent kann Sie daran erinnern, Wasser nachzufüllen, wenn der Frischwassertank leer ist, den Schmutzwassertank zu reinigen, wenn er voller Schmutzwasser ist, usw.Das Selbstreinigungssystem kann nicht nur die Bürstenwalze und den Luftweg reinigen, sondern auch die Bürstenwalze nach der Selbstreinigung trocknen, so dass Sie Ihre Hände vom Waschen der schmutzigen Bürstenwalze völlig frei haben und die Maschine sauber und geruchsfrei bleibt. Der HW10 wird ohne Aufpreis mit mehreren Bürstenwerkzeugen geliefert, die die tägliche Reinigungsarbeit erleichtern.Erstes Release Event mit Geekbuying, GeekmaxiZur Feier des Ereignisses bietet JIMMY ein Sonderangebot zum Preis von 499,99 € nur auf der globalen E-Commerce-Plattform an, Geekbuying (https://promotion.geekbuying.com/promotion/jimmy_hw10_and_bx7_pro?utm_source=jimmy&utm_medium=bic) und Geekmaxi (https://www.geekmaxi.com/en/wetdry-vacuum-cleaner-jimmy-hw10-18000pa-strong-suction-cordless-3800mah-lithium-batteries-3-in-1-wetdry-vacuum-and-washer-eu-version-2368.html?utm_source=jimmy&utm_medium=bic) vom 31. Mai bis zum7.Juni 2022.Weitere Produkte finden Sie auf der JIMMY-Website: http://jimmy.eu/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1825924/image_1.jpgPressekontakt:Yang Zhang,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: JIMMY Technology Europe, übermittelt durch news aktuell