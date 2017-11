JETTE wird 20 (FOTO)

Berlin (ots) -In diesem Jahr heißt es 20 Jahre JETTE. Das Unternehmen die JETTEGmbH feiert ihr 20-jähriges Firmenjubiläum in Berlin. DieGeschäftsführerin und Designerin Jette Joop blickt gemeinsam mitlangjährigen Geschäftspartnern und Weggefährten auf 20 JahreFirmengeschichte zurück.Die JETTE GmbH ist ein Lizenzunternehmen im Bereich Design undLifestyle, zu deren Kerngeschäft die Vergabe von Produktions-,Vertriebs- und Marketingrechten für die Wort-/Bildmarke JETTE und JJgehört. Die JETTE Produkte reichen von Fashion, Accessoires, Jewelryund Fragrance bis hin zu Living und Industrial Design. DieMarkenphilosophie von JETTE steht für die Verbindung vonanspruchsvollem Design mit hoher Wertigkeit.Zu den langjährigen Partnern gehören u.a. Christ Juweliere undUhrmacher, die Katag AG, die Otto Group sowie WMF und dieViebrockhaus AG.Das Dienstleistungsspektrum der JETTE GmbH umfasst neben derDesignentwicklung auch die Konzeption von Corporate Fashion fürUnternehmen wie die REWE Group und die Deutsche Telekom AG.Jette Joop wurde in Braunschweig geboren. Sie absolvierte einenBachelor of Science in Industrial Design am Art Center College ofDesign in Kalifornien. Im Jahr 1997 gründete Jette Joop inDeutschland ihr eigenes Unternehmen die JETTE Group mit Sitz inHamburg, Berlin und Potsdam. Sie erhielt diverse Auszeichnungen wieden Duftstars Award für ihren ersten Duft "JETTE" und als Designerinden "Women oft he Year Award" in der Kategorie "Fashion". Seit 2003engagiert sich Jette Joop als DRK-Kinderbotschafterin.Pressekontakt:JETTE GmbHKurfürstendamm 2910719 BerlinStefanie LassalleE-Mail: slassalle@jette.euPhone: + 49 (0) 30 54 71 00 90-8Original-Content von: JETTE GmbH, übermittelt durch news aktuell