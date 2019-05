JD.com hat das Ergebnis im ersten Quartal vervierfacht

Der chinesische E-Commerce-Gigant JD.com (WKN:A112ST) meldete am 10. Mai die Ergebnisse des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2019. Das Unternehmen segelte an der Umsatzprognose des Managements vorbei und wies auf eine weitere Beschleunigung des Umsatzes im nächsten Berichtszeitraum hin. Hier erhältst du einen genaueren Einblick.

DATENQUELLE: JD.COM.

In der Telefonkonfenrenz sagte CEO Richard Liu den Investoren und Analysten, dass JD tatsächlich einer modernen Version des klassischen Playbooks für große Einzelhandelsunternehmen folge.

„Ich möchte nur noch einmal auf das zurückkommen, was Sie zu den verschiedenen dezentralen Handelsformaten erwähnt haben; man kann auch den Vergleich zu den verschiedenen innovativen Boutiquenshops in der Offlinewelt ziehen“, sagte Liu. „Zu verschiedenen Zeiten gab es immer neue innovative Einzelhandelsformate, aber am Ende bleiben die durch große Beschaffungen und die betriebliche Effizienz getriebenen Größenvorteile des Einzelhandels erhalten.“