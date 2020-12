JD.com mit Knaller-Börsengang von JD Health: Hier ist, was du wissen solltest!

Es hat sich in den letzten Wochen und Monaten vermutlich abgezeichnet: Der Börsengang des E-Health-Ablegers von JD.com (WKN: A112ST), JD Health, ist ein voller Erfolg geworden. Viele IPOS haben zuletzt signifikante Erfolge hingelegt. Ob das zu viel der Euphorie ist? Eine andere Frage, die wir an anderer Stelle klären können.

Fest steht jedenfalls: Das Börsendebüt dieses digitalen Gesundheitsunternehmens ist ein voller Erfolg gewesen. Lass uns daher im Folgenden einen Blick auf spannende Details riskieren, die Foolishe Investoren wissen sollten. Sowie auch darauf, was dieser Börsengang für die Muttergesellschaft JD.com bedeutet.

JD Health: Was für ein Börsengang!

Es ist definitiv eine rasante Entwicklung, die die JD-Health-Aktie am ersten Handelstag gezeigt hat. Für den größten bisherigen Börsengang eines Gesundheitsunternehmens in Hongkong ist die Performance noch einmal beeindruckender. Immerhin konnten die Anteilsscheine binnen Handelsfrist um ca. 56 % auf 110 Hongkong-Dollar ansteigen. Damit beginnt der Handel hier mit einem Knall. Zumal die Aktien ursprünglich für 70,58 Hongkong-Dollar gezeichnet worden sind.

Damit wird JD Health mit einer gigantischen Marktkapitalisierung von 44 Mrd. US-Dollar bewertet. Aus dem Stegreif entstand hier kein Leichtgewicht. Bereits im Vorfeld wussten Investoren allerdings, wie intakt die Wachstumsgeschichte ist: Im ersten Halbjahr kletterten die Umsätze schließlich um 76 % auf 1,34 Mrd. US-Dollar. Keine Frage, im Markt der digitalen Gesundheitsdienstleistungen könnte sich hier langfristig orientiert weiterhin eine spannende Möglichkeit verstecken.

JD.com hält indes weiterhin einen Anteil, der zwei Dritteln des Unternehmens entspricht. Grundsätzlich eine wirklich spannende Ausgangslage, auch für den E-Commerce-Akteur.

Was das für JD.com bedeutet

Die kurzfristigen Auswirkungen für JD.com und dass die Aktie des eigentlichen E-Commerce-Akteurs nicht so stark reagiert hat (eigentlich gar nicht) können wir getrost ausklammern. Uns Foolishe Investoren interessiert schließlich mehr, was die Bewertung insgesamt angeht.

Wenn wir eine Marktkapitalisierung von 44 Mrd. US-Dollar für JD Health zugrunde legen und berücksichtigen, dass JD.com zwei Drittel an dem E-Health-Akteur hält, so beläuft sich der auf JD.com entfallende Anteil auf einen Wert von ca. 29,3 Mrd. US-Dollar. Ist das wiederum viel oder ist das eher wenig? Nun, sagen wir es so: JD.coms Marktkapitalisierung beläuft sich auf 131 Mrd. US-Dollar. Der Anteil, den JD Health an diesem Bewertungsmaß einnimmt, beläuft sich alleine auf ca. 22,3 %. Fast ein Viertel des Börsenwerts ist daher in diesem digitalen Gesundheitsunternehmen gebündelt.

Künftig wird noch ein vermutlich wachsendes Cloud-Segment dazukommen. Und nicht vergessen dürfen wir außerdem, dass JD.com als E-Commerce-Akteur ca. 20 % dieses wachsenden Marktes kontrolliert. Wenn du mich fragst, könnte die aktuelle Bewertung daher eher preiswert sein. Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 1,2 liegt, was für eine so starke Wachstumsgeschichte eine eher preiswerte Bewertung ist.

Wirklich spannende Dynamik!

JD.com und JD Health sind daher isoliert betrachtet möglicherweise beide spannend. Bemerkenswerter finde ich jedoch, wie preiswert die fundamentale Ausgangslage der Muttergesellschaft ist. Vor allem, wenn wir diese spannenden Wachstumsmärkte bedenken, die bedient werden. Das könnte für Foolishe Investoren eine interessante Gelegenheit sein, um jetzt sogar preiswert von dynamischen Märkten im Reich der Mitte zu profitieren.

