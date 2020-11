JD.com Inc.: Die Party könnte fortgesetzt werden, wenn …

Die Aktie der JD.com Inc. vollzieht seit dem Märztief fort einen dynamischen Anstieg und erreichte dabei am 2. September ein Hoch bei 86,58 US-Dollar. Es wurde erst im November durch den Vorstoß bis auf 92,77 US-Dollar überwunden. Die Freude der Bullen über diesen Erfolg war allerdings nur von kurzer Dauer, denn der Kurs ist in der Zwischenzeit in eine Konsolidierung eingeschwenkt.

