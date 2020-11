JD.com Inc.: Gelingt in dieser Woche der Durchbruch?

Die Aktie der JD.com Inc. setzte in den vergangenen Monaten ihren Anstieg seit dem Märztief fort und erreichte dabei am 2. September ein Hoch bei 86,58 US-Dollar. Es konnte erst im November durch den Vorstoß bis auf 92,77 US-Dollar überwunden werden. Die Freude über diesen Erfolg hielt allerdings nicht lange an, denn der Kurs ging umgehend in eine scharfe Abwärtsbewegung über.

