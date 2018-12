JD.com, Fielmann und Deutsche Euroshop: 3 weitere aussichtsreiche Aktien für deine Crash-Watchlist

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Die Börsenzeiten sind momentan wieder etwas volatiler und smarte Foolishe Investoren sollten sich früh genug überlegen, wie sie von diesen turbulenteren Zeiten profitieren können. Ein wichtiges Hilfsmittel hierbei kann das Anlegen einer Watchlist sein, um vielversprechende Aktien auf einer Art Beobachtungsliste festzuhalten.

In diesem Sinne habe ich bereits vor einigen Wochen meine persönliche Crash-Watchlist mit dir geteilt, auf der sich fünf aussichtsreiche Aktien für turbulente Börsentage befunden haben. Doch kann diese Liste durchaus noch um einige Vertreter erweitert werden.

Werfen wir daher heute einen näheren Blick auf drei weitere interessante Aktien, die durchaus auch interessant für dich sein könnten.

1) Deutsche Euroshop

Eine erste Aktie, die vor allem für Einkommensinvestoren interessant sein könnte, ist die der Deutschen Euroshop (WKN: 748020). Bereits im Vorfeld der aktuellen Korrektur ist das Papier etwas unter die Räder gekommen. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie bereits 19 % an Wert eingebüßt, doch jede weitere Korrektur könnte die Bewertung nahezu ins Lächerliche ziehen.

Denn selbst beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 27,16 Euro wird das Papier lediglich mit einem Kurs-FFO-Verhältnis (gewissermaßen das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Immobiliengesellschaften) von rund 11,5 bewertet. Zudem könnte hier auch eine echte Value-Chance lauern, da das Kurs-NAV-Verhältnis (vergleichbar mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis) hier lediglich 0,63 beträgt. Wohlgemerkt bei einem Unternehmen, das nach wie vor deutlich profitabel ist und eine ansehnliche Dividendenhistorie besitzt.

Seit dem Börsengang im Jahre 2001 hat das Unternehmen nämlich noch kein einziges Mal seine Dividende kürzen müssen und in den vergangenen Jahren bereits acht Mal angehoben. Ein neuntes Mal ist übrigens bereits in Planung, denn im kommenden Jahr wird die Deutsche Euroshop voraussichtlich 1,50 Euro nach 1,45 Euro im Vorjahr ausschütten. Das entspräche einer Dividendenrendite von 5,52 %.

Die Deutsche Euroshop könnte daher auch auf dem aktuellen Kursniveau einen näheren Blick verdient haben. Sollte die Aktie jedoch bei einer marktbreiten Korrektur weiter einbrechen, könnte das nämlich ganz stark nach einer Übertreibung des Marktes riechen.

2) Fielmann

Eine zweite interessante Aktie, die einen Platz auf deiner Watchlist verdient haben könnte, ist die von Fielmann (WKN: 577220). Auch Fielmann ist bereits im Vorfeld der aktuellen Korrektur eingebrochen. Denn im Sommer überraschte die Optiker-Kette mit einer Gewinnwarnung und verärgerte hiermit viele Investoren.

Nichtsdestoweniger ist auch Fielmann insgesamt eine recht defensive und dividendenstarke Wette, die man sich durchaus näher ansehen könnte. Zum einen profitiert das Unternehmen nämlich vom gesellschaftlichen Megatrend, dass selbst Kinder in Zeiten von Smartphones und Co. frühzeitig Augenschäden bekommen und Sehhilfen benötigen. Das könnte auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu einem stetig wachsenden Kundenkreis führen.

Zum anderen stimmt hier bislang auch die Dividendenstory. Fielmann hat im vergangenen Jahr bereits zum 13. Mal in Folge die eigene Ausschüttung angehoben. Bei einem momentanen Kursniveau von 56,65 und einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von 1,85 Euro winken hier derzeit schon 3,26 % Dividendenrendite. Das könnte vor allem interessant werden, sollten die Kurse auch hier noch einmal die Reise gen Süden antreten.

3) JD.com

Eine dritte Aktie, die meiner Meinung nach einen Platz auf einer Watchlist verdient haben könnte, ist die von JD.com (WKN: A112ST). Hierbei handelt es sich um eine E-Commerce-Größe aus China, der noch reichlich Raum für weiteres Wachstum bevorstehen könnte.

JD.com ist ebenfalls bereits erheblich eingebrochen. Der eskalierende Handelsstreit und ein daraus resultierender schwächerer Gesamtmarkt ließen die Aktie seit Jahresbeginn um rund 46 % einbrechen. Zudem belastete hier ein etwaiges Sexualvergehen des JD.com-Chefs und Hauptaktionärs Richard Liu. Durchaus kein einfaches Los, doch, wie gesagt, JD.com könnte dennoch langfristig noch einiges an Wachstum beinhalten.

Zum einen ist der chinesische E-Commerce-Markt weiterhin stark am Wachsen. Bis zum Jahr 2021 könnte dieses Segment bereits einen Warenwert von 2,6 Billionen US-Dollar umsetzen, was ca. einer Verdoppelung des Volumens aus dem Jahre 2017 entsprechen würde.

Zum anderen verfügt JD.com bereits heute über ein eindrucksvolles Logistiknetzwerk in diesem chinesischen Markt, das jeden Winkel des Reichs der Mitte abdeckt. Durchaus ein potenzieller Wettbewerbsvorteil, der sicherstellen könnte, dass JD.com einen Großteil dieser wachsenden Erlöse auf sich vereinen könnte.

JD.com könnte daher bei Wachstumsinvestoren einen näheren Blick verdient haben. Und es vielleicht sogar auf die eine oder andere Watchlist schaffen.

Hast du bereits genügend Kandidaten auf deiner Watchlist?

Eine Watchlist ist ein durchaus wichtiges Mittel, um von einem Crash profitieren zu können. Daher sollten Investoren stets sicherstellen, dass viele ansprechende, aber womöglich noch zu teure Unternehmen auf dieser Liste einen Platz einnehmen, damit du im Fall der Fälle flott zugreifen kannst.

Mit den drei Aktien von heute und den fünf Aktien von vor einigen Wochen könntest du meiner Meinung nach bereits über eine interessante Auswahl verfügen. Aber Platz für mehr ist natürlich immer noch vorhanden …

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Vincent besitzt Aktien der Deutsche Euroshop, von Fielmann und JD.com. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von JD.com. The Motley Fool empfiehlt Deutsche Euroshop.