JD.com-Aktie: Das lässt die Bullen jubeln!

Der nach Alibaba zweitgrößte Onlinehändler Chinas, JD.com, ist im abgelaufenen Quartal so wenig gewachsen wie seit Anfang 2020 nicht mehr. Strengere Regulierungen und die wachsende Konkurrenz haben die Geschäfte belastet. Wie das Unternehmen am 10. März mitteilte, stiegen die Erlöse von Oktober bis Dezember um 23 Prozent auf 275,9 Milliarden Yuan (umgerechnet 39,32 Milliarden Euro). Ergebnisseitig rutschte JD.com in die roten



