JD.com Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Zu Beginn der vergangenen Woche musste die JD.com-Aktie einen kräftigen Rücksetzer hinnehmen. Neben der Aussicht auf eine baldige Impfstoff-Zulassung lag dies auch an neuen Plänen der chinesischen Regierung, die Internetkonzerne stärker zu reglementieren. Zum Ende der Woche pirschte sich das Papier aber schon wieder an sein All-Time-High vom 6. November bei 92,74 USD heran. Am Freitag verabschiedete sich die Aktie mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung