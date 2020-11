JD.com Aktie: Termin vormerken!

Wann ist eigentlich JD.com, Inc. (kurz „JD.com“) dran mit der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen? Am Dienstag gab es dazu eine Mitteilung des Unternehmens. Und zwar sollen die Zahlen zum 3. Quartal 2020 erst kommende Woche, und zwar am Montag (16. November) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll vor Handelsstart der US-Börsen erfolgen. An dem Tag soll es dann auch einen sogenannten „conference ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



