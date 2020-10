JD.com Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns JD.com hat in den vergangenen Monaten die Anleger begeistert. Als Betreiber der gleichnamigen E-Commerce-Plattform ist das Unternehmen einer der großen Profiteure der Corona-Krise, was man sehr gut an der Entwicklung des Aktienkurses ablesen kann. Dieser hat sich seit dem März-Tief bei 32,73 USD um mehr als 150 (!) Prozent verbessert. Mit 83,01 USD notiert die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung