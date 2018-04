JD.com Aktie: JD.com liebäugelt mit Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Der Versandhändler JD.com hat offenbar Gefallen an Europa gefunden. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will das chinesische Unternehmen verstärkt europäische Luxusmarken in sein Sortiment aufnehmen. Mit diesen will sich der Anbieter ganz bewusst vom großen Konkurrenten Alibaba absetzen und eine zahlungskräftige Klientel ansprechen. Diese soll zusätzlich mit umfangreichen Service-Leistungen umworben werden, etwa einer Lieferung innerhalb von nur zwei Stunden oder eine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.