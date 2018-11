JD.com Aktie: Es kann nur besser werden!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Ende vergangener Woche erreichte die Aktie von JD.com an der Nasdaq ein neues Allzeittief. Jetzt scheint der Titel den Tiefpunkt überwunden zu haben, denn in der laufenden Woche setzt er zu einer spürbaren Erholung an. Von rund 17 Euro verbesserte der Kurs sich schon bis auf 18,70 Euro, wobei allein am Donnerstagmorgen Zugewinne in Höhe von rund einem Prozent verzeichnet werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.