JD Sports eröffnet Store in der Centrum Galerie Dresden

Duisburg (ots) - Das englische Sportswear-Unternehmen JD Sports eröffnet EndeNovember in der Centrum Galerie Dresden. Mit insgesamt 635 Quadratmetern Flächebietet JD Sports Kleidung und Schuhe für eine fashion-, sportaffine undtrendbewusste Zielgruppe.Klépierre freut sich damit auf den zweiten JD-Sports-Store innerhalb desdeutschen Portfolios, nachdem bereits im Forum Duisburg ein erster Shop eröffnetwurde. Johan Caspar Bergenthal, CEO Klépierre Deutschland : «JD Sports passtperfekt zur Positionierung der Centrum Galerie als Hub für Urban Lifestyle undFashion; die Eröffnung des Shops geht einher mit dem 10-jährigen Geburtstag derCentrum Galerie, die längst zur DNA der Region Dresden gehört und im BereichSports & Urban Fashion führend ist. Die JD Sports Zielgruppe findet genau hierstatt ».Mit dem neuen und einzigen Standort in Dresden erschließt sich JD Sports, seitsechs Jahren auf dem deutschen Markt vertreten, ein Einzugsgebiet mit großemPotential, den Tourismus eingeschlossen. JD Sports produziert als Eigenmarke undverkauft ein breites Sortiment aller gängigen und angesagtenSports-Fashion-Marken. Das Angebot besticht insbesondere durch exklusive undhochnachgefragte Artikel. Dazu gehören limitierte Modelle oder exklusiveFarbkombinationen von Adidas und Nike ebenso wie exklusive Limited Editions vonEllesse, North Face oder Champion. Auch Artikel von Premium Marken wie ArmaniEA7, Calvin Klein, FILA und Under Armour sind in den Regalen von JD Sports unddamit in der Centrum Galerie zu finden.Es ist kein Zufall, dass JD Sports und Klépierre Deutschland den Storeausgerechnet vor einer der bundesweit besten Mall-Event-Flächen platzieren, dahier zukünftig gemeinsame Marketingaktionen und Events stattfinden werden.Über KlépierreAls einer der führenden Investoren und Betreiber von Shoppingcentern in Europavereint Klépierre Kompetenz in den Bereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilienund Asset Management. Insgesamt heißt Klépierre 1,1 Mrd. Shoppingcenter-Kundenin 16 europäischen Ländern pro Jahr willkommen.Der Portfolio-Wert des Unternehmens beläuft sich auf 24 Mrd. Euro (zum Stichtag30.06.2019). In Deutschland werden jährlich rund 35 Millionen Kunden in denEinkaufszentren der Klépierre-Gruppe begrüßt, unter anderem im Boulevard Berlin,in der Centrum Galerie Dresden sowie im Forum Duisburg.Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1 %), demmarktführenden Eigentümer und Betreiber von Shoppingcentern in Skandinavien.Zudem ist Klépierre an der Euronext Paris gelistet und zählt zu folgendenIndizes: CAC Next 20, EPRA Euro Zone und GPR 250. Darüber hinaus ist dasUnternehmen in folgenden Ethik-Indizes enthalten: DJSI World and Europe,FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 und World 120.Ferner wurde Klépierre in die A-Liste der Initiative "Carbon Dislocure Project"(CDP) aufgenommen. Mit den vorgenannten Auszeichnungen und Initiativen bekenntsich Klépierre proaktiv zur Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen den Klimawandel.Mehr Informationen unter www.klepierre.comÜber JD SportsJD Sports, kurz auch "JD" genannt, ist einer der führenden Sportmodehändler inGroßbritannien und widmet sich täglich den neuesten Trends in Sachen Sneaker undSportmode. Als einer der größten Anbieter von Sportmode und Streetwearpräsentiert JD zahlreiche internationale Top-Marken wie Nike, Adidas und TheNorth Face und bietet Kunden die größte Auswahl an Schuhen und Streetstyle -insbesondere mit vielen "JD Exclusives" für Herren, Damen und Kinder.Mittlerweile ist der Sportmodegigant mit über 1400 Stores weltweit vertreten,davon allein über 50 in Deutschland.Pressekontakt Klépierre Deutschland:Nidal SadeqHead of Marketing & CommunicationsKlépierre Deutschland GmbHUntermauerstraße 3447051 DuisburgTel +49(0)20341961533nidal.sadeq(at)klepierre.comPressekontakt JD Sports:Yassin A. MalguitouMarketing Manager - Central EuropeJD Sports Fashion Germany GmbHHohe Straße 128-13250667 KölnTel: +49 151 16835417Mail: yassin.malguitou(at)jdplc.comOriginal-Content von: Klépierre Management Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell