JD Digits und CityU gründen gemeinsam ein Labor für Finanztechnologie und Finanztechnik

Peking (ots/PRNewswire) -Die Kooperation zielt darauf ab, eine Forschungsplattform fürUniversitäten und Technologieunternehmen bereitzustellen, Professorenund Studenten mehr Möglichkeiten zu bieten und gemeinsam neue Modellein der Erforschung und Anwendung von Finanztechnologien zu erkunden.Laut der strategischen Partnerschaftsvereinbarung wird sich dasgemeinsame Labor auf Asset Pricing, Überwachung von Finanzrisiko undandere Fintech-Studien sowie den Austausch von Talenten und diekommerzielle Zusammenarbeit konzentrieren.Als Top-Universität in Asien und weltweit verfügt CityU über einherausragendes Forschungsteam im Bereich Financial Engineering. JDDigits, das führende digitale Technologieunternehmen auf demchinesischen Festland, verfügt wiederum über umfassende Erfahrung inder Forschung und Anwendung von Finanztechnologien.Bereits im November 2018 wurde ein Beitrag mit dem Titel ManagingConsumer Credit Risk via Dependency Learning, der gemeinsam von JDDigits Intelligent Risk Laboratory und Assistant Professor Wu Qi vonCityU verfasst wurde, von der Sixth Asian Quantitative FinanceConference mit einbezogen.Xiaochun Shen, stellvertretender General Manager derRisikomanagementabteilung von JD Digits, sagte bei der Zeremonie,dass die strategische Partnerschaft mit CityU dazu beitragen würde,die Vorteile beider Parteien zu maximieren und dass dieTechnologiekapazität und das professionelle Personal Training von JDDigits positiv beeinflussen würde. Shen erwartet, dass JD Digitsseine Stärke im Finanzprodukt- und Finanzrisikomanagement weiterausbauen wird, um seinen Partnern umfassendere Dienstleistungenanbieten zu können.Professor Way Kuo, Präsident der CityU, sagte, CityU habe eineerstklassige Fakultät im Bereich Data Science. Die Einrichtung einesgemeinsamen Labors mit JD Digits, einem etablierten Unternehmen,werde die Entwicklung der Data Science in Hongkong vorantreiben."Das Labor bietet Tech-Unternehmen, Wissenschaftlern und Studentendie Möglichkeit, neue Modelle in der Forschung und Anwendung vonFinanztechnologien zu erkunden" sagte Professor Alex Jen Kwan-yue vonCityU Provost.Er wies darauf hin, dass CityU kürzlich seine School of DataScience und das Hong Kong Institute for Data Science gegründet hatte."Das Labor ist ein weiterer Meilenstein bei der Nutzung von DataScience zur Förderung der finanziellen Entwicklung von Hongkong."Informationen zu JD DigitsJD Digits, früher als JD Finance bekannt, benannte sich imNovember 2018 nach umfangreicher Modernisierung um. Ziel des Betriebsist es, Finanzindustrie und reale Industrie durch Einsatz vonDigitaltechnologie zusammenzuführen, den Einfluss des Internets zustärken, die digitale und intelligente Entwicklung der Industrien zufördern, die Entwicklung der realen Wirtschaft zu pflegen undsozialen Mehrwert zu generieren.Mit modernster Technologie und Expertise in den BereichenDatentechnik, AI und IoT, ist JD Digits in zahlreichen Bereichentätig, darunter digitale Finanzen, städtische Computeranwendung,digitale Landwirtschaft, digitales Marketing, digitaleCampus-Dienste, und integriert seine privaten, Unternehmens- undöffentlichen Auftraggeber gleichermaßen als Kunden.In Zukunft wird JD Digits aktuelle Geschäftsmuster undEntwicklungstrends tiefergehend untersuchen und in realereIndustriebranchen vordringen.Informationen zur City University of Hong KongDie City University of Hong Kong (CityU) ist eine dynamische undschnell wachsende Universität. Mit einem Schwerpunkt aufprofessioneller Ausbildung und Forschung produziert CityUAbsolventen, die Veränderungen in einer sich schnell entwickelnden,globalisierten Welt vorhersehen und vorantreiben. Unser einzigartigesCurriculum setzt Entdeckung und Innovation in den Vordergrund unsererAusbildungsprogramme in Wissenschaft und Technik, Wirtschaft,Kreativmedien, Recht, Geistes- und Sozialwissenschaften, Energie undUmwelt sowie Tiermedizin und Lebenswissenschaften. WeitereInformationen zu CityU finden Sie auf: www.cityu.edu.hk.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/794668/JD_DIGITS_signing_ceremony.jpgPressekontakt:JD Digits Media ContactYishan Lu+86-010-8918-5860luyishan@jd.com;CityU Media ContactChoi Yiu+852-3442-6806yiuchoi@cityu.edu.hkOriginal-Content von: JD Digits, übermittelt durch news aktuell