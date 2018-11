JD Digits kündigt Markenausweitung mit größeren Kapazitäten für Digitaltechnologie an

Peking (ots/PRNewswire) -Shengqiang Chen, CEO von JD Digits, sprach am Dienstag auf der2018 JD Discovery Conference in Peking und erläuterte die Pläne desUnternehmens: "FinTech wird weiterhin das Kerngeschäft desUnternehmen sein. Gleichzeitig arbeiten wir jedoch intensiv an derWeiterentwicklung digitaler Technologien, um unsere Dienste auch inanderen Branchen anbieten zu können. Das bedeutet, dass dieUnternehmenserweiterung weiterhin unserem Grundprinzip folgt, d. h.wir konzentrieren uns weiterhin primär auf das Datengeschäft.In den letzten fünf Jahren hat sich JD Digits in Bezug auf dieDatenverarbeitungskapazitäten und den Einsatz modernerDatentechnologien zum globalen Marktführer entwickelt. KI und IoTsind dabei die stärksten Bereiche des Unternehmens. ZumDatentechnologie-Angebot von JD Digits zählen seine Kernkapazitätenim Bereich Data-Warehouse, Data-Mining, visuellen Analysen undanderen datenbezogenen Funktionen. Die Innovationen des Unternehmensim Bereich KI wurden in viele Anwendungen übernommen, z. B. fürGesichtserkennungssysteme, biologische Sonden, Deep-Learning,Grafikprogramme und die Anwendung von RNN-Zeitserien-Algorithmen.Auch die IoT-Technologie von JD Digits wird in vielen Produkten undLösungen angewendet, z. B. in der Sensortechnologie,Videoüberwachung, Technologie zur Funkfrequenzidentifizierung undInformationsverschlüsselung und etlichen weiteren technologischeEntwicklungen.JD Digits verfügt über sechs Labore in China und den VereinigtenStaaten: Silicon Valley AI Lab, Intelligent Risk Control Lab, JDSuper Brain Lab, Block Chain Lab, Scenario Data Integration Lab undJD Intelligent Cities Research Center. 95 % des Geschäfts von JDDigits wird mit automatisierter und intelligenter Technologiebetrieben.Seit der Gründung im Jahr 2013 haben über 400 MillionenEinzelkunden von der starken Datentechnologie-Kapazität von JD Digitsprofitiert, darunter 8 Millionen Online- und Offlinehändler und über700 Finanzinstitutionen. Gleichzeitig wurden 12.000 Startups undinnovative Unternehmen unterstützt. JD Digits wird auch in derFinTech-Branche weltweit anerkannt: Das Unternehmen erreichte 2018 inder von H2 Venture und KPMG FinTech herausgegebenen FinTech100-Rangliste den zweiten Platz.JD Digits hat kürzlich die Reichweite seiner Geschäfte über denFinanzsektor hinaus erweitert und kündigte am 20. November den Startvon JD Agriculture und des Husbandry Academic Research-Programms an.Im Bereich Landwirtschaft führte JD Digits erstmals eine neueLösung namens JD Stockbreeding Intelligent Solution ein, dievollständig mit KI, IoT, Robotern und Edge-Computing betrieben wirdund die traditionelle Landwirtschaft digitalisiert. Dadurch könnenLandwirte Kosten sparen und eine effizientere Landwirtschaftbetreiben.Die Lösung wurde erfolgreich in der Schweinezucht eingesetzt undführte dort bereits zu einer Kostensenkung von 30 bis 50 Prozent,einer Reduzierung der benötigten Futtermenge um bis zu 10 Prozent undder Verkürzung der Schlachtzeit von 5-8 Tagen. Infolge davon sankendie effektiven Kosten in der Schweinezuchtindustrie von bis zu 50Milliarden Yuan.Im Bereich Städteentwicklung bietet JD Digits eine urbaneComputerplattform an, die den Aufbau intelligenter Städte mitindividuell angepassten intelligenten Lösungen unterstützt. Diesführt zu Verbesserungen in den Bereichen Umwelt, Transport,Energieverbrauch, Gesundheitswesen und zahlreichen anderen Branchen.Durch den Einsatz von KI-Technologie kann die Computerplattform z. B.städtische Notfallzentren optimieren. Dadurch kann die Zeit, dieErsthelfer und Krankenwagen im Verkehr verbringen, um bis zu 30 % zugesenkt werden, wodurch mehr Menschenleben gerettet werden können.Die Plattform kann auch die Effizienz des Energieverbrauchs einerStadt um bis zu 0,5 Prozent senken, wodurch effektive Kosten in Höhevon mehreren Millarden Dollar pro Jahr eingespart werden können.Shengqiang Chen fügte hinzu, dass Digitaltechnologie alsHilfsmittel verwendet werden sollte, das auf bestehendes Wissenaufbaut und Big-Data und technologische Ressourcen einsetzt, um eineecht digitale Wirtschaft aufzubauen. Digitaltechnologie ist einejunge Branche, die sich schnell entwickelt und unterschiedlicheBranchen mit modernsten Technologien zusammenbringt. Dies fördert dieindustrielle Entwicklung durch Internet, Digitalisierung undIntellektualisierung und senkt letztendlich Produktionskosten,verbessert die Benutzererfahrung und den Umsatz der Branchen undmodernisiert industrielle Modelle.JD Digits stellte auch die JDD-2018 Global DigitalizationChallenge vor, einen weltweiten Wettbewerb, der die bestenTechnologietalente mit weitreichenden Branchenkenntnissen anziehensoll. Der Wettbewerb, der nach der Ankündigung auf der JD DiscoveryConference am 20. November offiziell gestartet wurde, ist in vierRegionen aufgeteilt: Festland China, Hongkong, USA und Israel. DieGewinner jeder Region werden an der Endrunde in Peking teilnehmen,bei der die Gewinner Geldpreise und potenzielle Arbeitsmöglichkeitenbei JD Digits gewinnen können.Über JD DigitsJD Digits, früher als JD Finance bekannt, benannte sich imNovember 2018 nach umfangreicher Modernisierung um. Ziel des Betriebsist es, Finanzindustrie und reale Industrie durch Einsatz vonDigitaltechnologie zusammenzuführen, den Einfluss des Internets zustärken, die digitale und intelligente Entwicklung der Industrien zufördern, die Entwicklung der realen Wirtschaft zu pflegen undsozialen Mehrwert zu generieren.Mit modernster Technologie und Expertise in den BereichenBig-Data, KI, IoT und Blockchain ist JD Digits in zahlreichenBereichen tätig, darunter Finanzen, städtische Computeranwendung,Landwirtschaft, Campus-Dienste und digitales Marketing. In Zukunftmöchte JD Digits in realere Industriebranchen vordringen, um aktuelleGeschäftsmuster und Entwicklungstrends tiefergehend zu untersuchen.JD Finance operiert weiterhin als unabhängige Tochtermarke von JDDigits und integriert die digitalen Finanzgeschäfte innerhalb desUnternehmens.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/787472/JDD_JD_Digits_brand.jpgPressekontakt:Yishan Lu+86-10-8918-5860luyshan@jd.comOriginal-Content von: JDD, übermittelt durch news aktuell