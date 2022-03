JD. Com Inc-Aktie: Große Übernahme!

Die Tochtergesellschaft von JD.Com Inc(NASDAQ:JD),JD Logistics Inc,hat eine Reihe von Vereinbarungen zur Übernahme von Deppon Logistics Co Ltd. getroffen.

JD Logistics wird etwa 99,99% der Anteile an der Ningbo Meishan Baoshui Area Deppon Investment Holding Company Limited, die 66,50% des ausgegebenen Aktienkapitals von Deppon hält, für etwa 9 Milliarden RMB erwerben. JD Logistics wird ein allgemeines Pflichtangebot für alle ausgegebenen, uneingeschränkt handelbaren Aktien von Deppon



