JD.Com Aktie: JD könnte deshalb den Börsengang des Fintech-Arms zurückziehen!

Die Fintech-Einheit JD Technology des chinesischen E-Commerce-Großunternehmens JD.Com Inc. (NASDAQ:JD) wird ihren Antrag auf einen Börsengang am technologielastigen Star Market in Schanghai wahrscheinlich zurückziehen, da die umfangreiche Online-Finanzbranche in China stark unter Druck steht, berichtet Bloomberg unter Berufung auf die South China Morning. JD Technology, früher bekannt als JD Digits, wurde umbenannt, nachdem es Anfang des Jahres die KI- und Cloud-Geschäfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung