JD Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Jd, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 16:55 Uhr) mit 56.83 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jd auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jd von 56,83 USD ist mit -22,37 Prozent Entfernung vom GD200 (73,21 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 65,6 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,37 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jd-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jd konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Jd auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Jd-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 12 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jd vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 100,69 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 77,18 Prozent erzielen, da sie derzeit 56,83 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

Sollten JD Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich JD jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JD-Analyse.

JD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...