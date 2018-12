JD Aktie: Das sagen Analysten!

Liebe Leser,

wie es scheint, hat JD durchaus Potential. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 11.12.2018, um 18:00 Uhr notierte JP an der Heimatbörse NASDAQ GS im Segment „Internet Einzelhandel“ mit 17,89 USD. Die Analystenmeinungen! In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 14 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung sich aus 11 „Buy“-, 3 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.