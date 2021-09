JD-Aktie: Wird sie noch massiv zulegen?

Kann die JD.com-Aktie in der zweiten Jahreshälfte 2021 zulegen?

Die Aktien von JD.com Inc. (JD) fielen seit Jahresbeginn um fast 30 Prozent (Stand: 19. August), da die chinesischen Regulierungsbehörden gegen Tech-Giganten wie Alibaba und Nachhilfedienste wie TAL Education vorgehen. Die Anleger befürchteten, dass auch das Geschäft von JD.com durch die anhaltende Welle von Regulierungsmaßnahmen in der Region in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung