JD Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Jd-Kurs wird am 03.12.2021, 14:48 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 84.46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Jd auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Jd wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 13 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Jd aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (5 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Jd liegt im Mittel wiederum bei 104,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 84,46 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 23,53 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Jd insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jd von 84,46 USD ist mit +8,06 Prozent Entfernung vom GD200 (78,16 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 80,78 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,56 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jd-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Jd konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Jd auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

