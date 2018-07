Hamburg (ots) - JDB MEDIA freut sich über einen neuen Kunden miteinem spannenden Finanzprojekt: Das rund 20-köpfige PR-Team rund umJDB MEDIA-Geschäftsleiter Philipp Wolf und Projektleiterin KathrinMertens berät und unterstützt die Gründer der DFG - Dr. MarthaBöckenfeld, Anton Voglmaier, Leonhard Fischer, Volker Schilling, KaiDiekmann und Katharina Schüller - bei der Kommunikation für diebeiden Projekte "Der Zukunftsfonds" und "Zaster" seit Mitte April.Außerdem betreibt JDB MEDIA das Pressebüro und entwickelt neuePR-Ideen - mit dem Ziel, den Deutschen das Sparen neu beizubringen.Das Hamburger Kommunikationshaus konnte dank mehr als 21 JahrenErfahrung in der Finanz- und Wirtschaftskommunikation bei der DFGDeutschen Fondsgesellschaft SE Invest punkten.Ende Mai wurde bereits das neue Online-Magazin "Zaster"vorgestellt. Zeitgleich hat die DFG "Der Zukunftsfonds" gelauncht,einen defensiven Mischfonds, der im Jahr eine Rendite von zwei bisvier Prozent nach Kosten erbringen soll. Thematisch fokussiert sichdie Kommunikation auf das, was nachweisbar neu ist: Zum Beispiel,dass Menschen, die sich bisher wenig um ihr Erspartes geschert haben,zum selbstständigen Handeln beziehungsweise Sparen motiviert werdenoder auch die Tatsache, dass die zu erwartende Rendite höher ist alsbei vergleichbaren Finanzprodukten."Der Zukunftsfonds" ist das Herzensprojekt des DFG-Gründer-Teamsrund um Kai Diekmann und Banker Leonhard Fischer. Am Anfang standenFragen wie: Wo gibt es in der digitalen Welt eine Alternative zumanalogen Sparkonto, für das es bekanntlich keine Zinsen mehr gibt?Wie sieht eine Alternative zu den üblichen Fondsangeboten der Bankenaus, bei denen die Sparer über die Transaktionskosten so zur Kassegebeten werden, dass am Ende keine Rendite bleibt? "Unvorstellbare2.000 Milliarden Euro verrotten in Deutschland auf Sparbüchern oderähnlichen Anlagen", sagt Diekmann. Die Antwort ist ein neues, leichtverständliches und transparentes Anlageprodukt.Pressekontakt:Wencke MenckTel. 040/468832-75E-Mail: menck@jdb.deSchanzenstr. 7020357 HamburgOriginal-Content von: JDB MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuell